Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und Diebstahl angezeigt.

AltenaAltena (ots)

Was will man mit einer Aufzugstür? Am Freitagmorgen, 18.12.2020, wurde ein Einbruch in eine Lagerhalle an der Rahmedestraße festgestellt. Hier hatten die Täter sich unberechtigt Zugang verschafft, mehrere Zwischentüren beschädigt und eine Aufzugstür gestohlen. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Altena entgegen.

Am Brachtenbecker Weg wurde am Freitag, in der Zeit von 14:45 Uhr - 15 Uhr, ein roter Akkufällkeil der Marke Milwaukee im dortigen Wald geklaut. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben nimmt ebenfalls die Polizei in Altena entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell