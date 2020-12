Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hohen Sachschaden hinterlassen.

WerdohlWerdohl (ots)

Einbrecher in Firma Am Freitagnachmittag, 18.12.2020, gegen 15:30 Uhr, wurde ein Einbruch in eine Firma in der Straße Schlacht festgestellt. Hier hatten die unbekannten Einbrecher mittels Schneidwerkzeug drei Türen des Firmengebäudes geöffnet und diverse Baugeräte im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Ütterlingsen nimmt die Polizei in Werdohl entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell