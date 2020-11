Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auffällige Fahrmanöver

AltenglanAltenglan (ots)

Am frühen Sonntag Abend wird ein Pkw in Schlangenlinien gefahren. Zeugen meldeten der Polizei, dass ein silberner Pkw Skoda Octavia Kombi mit KUS-Kennzeichen in deutlichen Schlangenlinien auf der B 420 aus Richtung Kusel in Richtung Altenglan unterwegs ist. Das Fahrzeug konnte erreicht und beim Fahrer, einem 53jähriger Mann, Alkoholeinfluss festgestellt werden. Weil die beschriebenen Fahrfehler sehr deutlich ausfielen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Kusel unter Tel.: 06381 - 919-0 oder per e-Mail pikusel@polizei.rlp.de

