Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbrecher scheitern an Eingangstür

Sippersfeld (Donnersbergkreis)Sippersfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Einen versuchten Einbruch in ein Haus in Sippersfeld hat ein 62-jähriger Mann am Samstagabend bei der Polizei gemeldet. Unbekannte haben versucht, die Haustür mit einem Brechwerkzeug aufzubrechen. Die Täter scheiterten allerdings an der verriegelten Tür. Der Einbruch wurde vom Hauseigentümer bemerkt, da dieser feststellte, dass die Tür nicht mehr ordnungsgemäß zu schließen war. Bei einer genaueren Untersuchung durch die Polizei wurden Hebelspuren am Türrahmen festgestellt. Der Sachschaden liegt bei etwa 4.000 Euro.|pirok

