Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit verletzten Personen in Waldmohr

WaldmohrWaldmohr (ots)

Am Freitag, 27.11.2020 um 12:45 Uhr, kam es in Waldmohr in der Saarpfalzstraße/Weiherstraße zum Verkehrsunfall. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß zweier PKW. Die jeweiligen Fahrer wurden hierbei verletzt und mussten vom Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. An den PKW entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen bzgl. der Unfallursache laufen. Zum Einsatz neben dem Rettungsdienst und der Polizei kam auch ein Abschlepper für die verunfallten PKW. |pikus

