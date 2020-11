Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Jugendliche mit Drogen erwischt

MeisenheimMeisenheim (ots)

Wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln müssen sich zwei Jugendliche aus dem Kreis Bad Kreuznach verantworten. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden die beiden jungen Männer in der Saarstraße in Meisenheim durch eine Streife kontrolliert. Schnell wurde klar, dass Drogen im Spiel sind, denn beide wirkten relativ benommen auf die Beamten. Auf Nachfrage räumten sie ein, kurz zuvor einen Joint geraucht zu haben. Bei einer anschließenden Personendurchsuchung konnten noch kleinste Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Auf beide Jugendlichen kommen nun Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |pilek-MS

