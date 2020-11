Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Postfiliale

MeisenheimMeisenheim (ots)

Durch Einschlagen einer rückwertig gelegenen Fensterscheibe verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht vom 26.11.2020 auf den 27.11.2020 Zutritt zur Postfiliale in der Untergasse in Meisenheim. Nach ersten Ermittlungen vor Ort konnten mehrere Packungen Zigaretten, Tabak, eine Vielzahl an Feuerzeugen und E-Zigaretten erbeutet werden. Weiterhin wurden durch die Einbrecher einige Pakete aufgerissen. Eine exakte Schadenshöhe liegt aktuell nicht vor. In einem Nachbaranwesen zur Postfiliale lag weiterhin ein Einbruchsversuch vor. Die Täter versuchten ein Fenstergitter aus der Verankerung zu reißen, scheiterten jedoch und ließen von dem Anwesen ab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lauterecken unter der 06382 9110 entgegen. |pilek

