Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte, Einbruch in Blumengeschäft

58239 Schwerte (ots)

In der Zeit vom 05.03.20, 18.30 Uhr, bis zum 06.03.20, 08.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in den Lagerraum eines Blumengeschäftes in der Straße Zwischen den Wegen ein. Objekt der Begierde war hier jedoch erneut der daneben befindliche Servicepunkt der Sparkasse. Die entsprechende Trennwand konnte von den Tätern jedoch nicht überwunden werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Schwerte unter 02304-9210.

