Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Diebstahl eines Mobiltelefons

Gronau (ots)

Ein rosafarbenes Handy der Marke Samsung hat ein Unbekannter aus einem Verkaufsraum eines Fachmarktes an der Gronauer Straße entwendet. Der Diebstahl ereignete sich am Montag gegen 15.15 Uhr. Eine aufmerksame Zeugin hatte einen Mann beobachtet, der für die Tat in Frage kommt. Personenbeschreibung: circa 45 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und circa 85 kg schwer, ovales Gesicht, etwas längere schwarzgraue Haare. Bekleidet war die Person mit einer blauen Jeans, einer schwarzen Jacke, brauner Weste und einem orangeroten Schal.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gronau entgegen: (02562) 9260.

