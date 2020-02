Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Werkzeuge aus Keller entwendet

Borken (ots)

Gewaltsam die Kellertür geöffnet und sich so Zugang zu den Räumen verschafft, haben Unbekannte am Wochenende in einem Wohnhaus an der Straße An der Nathe in Borken. Die Unbekannten erbeuteten Elektrowerkzeuge u.a. Bohrmaschinen, Stich- und Kreissägen und zwei Kettensägen. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Dienstag, 13.00 Uhr. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Borken entgegen: Tel. (02861) 9000.

