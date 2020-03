Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Schwerte (ots)

Am Donnerstagmorgen (05.03.2020) fuhr gegen 5.50 Uhr eine 35-jährige Schwerterin auf der Bethunestraße in Richtung Villigst. An der Kreuzung Wittekindstraße ordnete sie sich auf der Linksabbiegerspur ein und bog nach links ab. Dabei achtete sie nicht auf ein ihr entgegenkommendes Wohnmobil eines 48-jährigen Schwerters, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte.

Bei der Kollision verletzten sich beide Fahrer leicht. Sie wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 15 000 Euro.

