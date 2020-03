Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Abschlussmeldung nach Dachstuhlbrand in Doppelhaushälfte am 22. Februar 2020

Kamen (ots)

Wie bereits berichtet, ist in den frühen Morgenstunden des 22. Februar 2020 bei einem Dachstuhlbrand in einer Doppelhaushälfte an der Heinrich-Imig-Straße in Kamen ein Mensch ums Leben gekommen.

Eine Obduktion hat ergeben, dass es sich bei dem Todesopfer um den 22-jährigen Bewohner gehandelt hat. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen haben keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden ergeben und konzentrieren sich auf eine fahrlässige Brandstiftung.

