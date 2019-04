Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Innerhalb von fünf Minuten zwei Fahrten unter Drogeneinfluss festgestellt

Freiburg (ots)

Innerhalb fünf Minuten wurden an einer Kontrollstelle in Lörrach gleich zwei Autofahrer ertappt, die unter Drogeneinfluss standen. Die Kontrollstelle war am Donnerstagabend in der Lörracher Straße eingerichtet worden. Gegen 23:00 Uhr wurden zwei Autos kurz nacheinander angehalten und kontrolliert. Bei einer 21 Jahre alten Opel-Fahrerin konnten drogentypische Auffälligkeiten erkannt werden, bei einem gestoppten 20-jährigen Ford-Fahrer drang intensiver Cannabisgeruch aus dem Innenraum, als dieser das Fenster öffnete. Bei beiden war ein Drogenschnelltest positiv auf THC. Zur genauen Feststellung der Beeinträchtigung wurden Blutproben erhoben. Die Fahrt war für beide an der Kontrollstelle beendet. Drogen konnten keine aufgefunden werden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell