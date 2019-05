Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz

Diebstahl eines Kinderwagens

Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Stifterstraße einen braunen Kinderwagen. Dieser war während eines Arztbesuches vor dem Eingang der Praxis abgestellt worden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu informieren.

Konstanz

Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Keine Verletzten, aber Sachschaden von rund 13.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls Dienstagnacht gegen 23.45 Uhr in der Reichenaustraße. Ein 62-jähriger Autofahrer befuhr die linke Fahrspur stadtauswärts und übersah beim Wechseln auf den rechten Fahrstreifen den Pkw eines 28-jährigen Mannes. Bei der Kollision wurde dessen Fahrzeug mehrere Meter über die Fahrbahn mitgeschleift und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der stark beschädigte Pkw des 28-Jährigen musste von einer Abschleppfirma abtransportiert werden.

Radolfzell

Verkehrskontrolle

Im Rahmen von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen stellten Beamte des Polizeireviers Radolfzell am Dienstagmorgen in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr in der Singener Straße insgesamt sieben Verstöße gegen die Anschnallpflicht fest. Eine Autofahrerin gelangt zur Anzeige, da sie drei auf der Rückbank befindliche Kinder ohne jede Sicherung beförderte. Die Frau muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 70 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Radolfzell

Pkw erfasst Radfahrer und flüchtet

Zum Glück nicht verletzt wurde ein 67-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich Dienstagnacht gegen 23.15 Uhr in der Fritz-von Engelberg-Straße ereignet hat. Der Radfahrer war am linken Fahrbahnrand in Richtung Reute unterwegs, als ihm ein unbekannter Autofahrer entgegenkam und gegen ihn prallte. Hierbei wurde das Vorderrad des Fahrrads beschädigt. Nach Angaben des Radfahrers stieg der unbekannte Fahrzeugführer zunächst aus und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Radfahrers. Als dieser sich jedoch erbost über das Fahrverhalten des Pkw-Lenkers zeigte, stieg der Mann wieder in dessen Fahrzeug und fuhr weiter. Personen, die diesen Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Pkw-Fahrer geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu wenden.

Singen

Mit Handy gefilmt - Zeugenaufruf

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am späten Montagnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft in der August-Ruf-Straße zugetragen hat. Wie eine 28-jährige Frau bei der Polizei anzeigte, hatte sie, während sie in der Umkleidekabine Bademode anprobierte, plötzlich bemerkt, dass sie von einer unbekannten männlichen Person gefilmt wurde. Daraufhin flüchtete der Unbekannte aus dem Geschäft. Ein Zeuge konnte folgende Personenbeschreibung angeben: Ca. 25-30 Jahre alt, 175-180 cm groß, feste Statur, Drei-Tage-Bart, dunkle, kurze Haare, schwarze Jacke, führte einen Rucksack mit. Der Vorfall soll durch weitere Zeugen im Laden bemerkt worden sein. Diese und weitere Personen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Einbruchsdiebstahl

Baumaschinen und Werkzeuge im Gesamtwert von rund 1.500 Euro wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag von unbekannten Tätern aus einem zuvor aufgebrochenen Baucontainer in der Münchriedstraße entwendet. Sachdienliche Hinweise werden vom Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, erbeten.

Singen

Entenküken gerettet

Ein aufmerksamer Autofahrer befuhr die A 81 in Richtung Schaffhausen, als er auf Höhe der Anschlussstelle Singen eine Entenfamilie bemerkt, welche die Autobahn überquerte. Während er die Polizei verständigte, sah er, wie die Entenkinder schließlich in einen Abwasserschacht fielen, die Entenmutter verblieb zunächst auf dem Mittelstreifen. Gemeinsam gelang es dem Autofahrer und den zwischenzeitlich eingetroffenen Beamten, den Deckel des Schachts zu öffnen und die Entenküken zu retten. Die Entenmutter indes sprang über die Betonleitplanken auf die Gegenfahrbahn und wurde dort von einem herannahenden Pkw erfasst und getötet. Der Anzeigenerstatter selbst brachte die Entenküken schließlich ins Tierheim.

Gottmadingen

Unfallflucht nach Parkrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am Dienstag zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Geschäftszentrums in der Hauptstraße zu einem Sachschaden von über 1.500 Euro. Ein unbekannter Lenker eines vermutlich weißen Pkw war gegen einen abgestellten Audi geprallt und anschließend weiter gefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Stockach

Beschädigung eines Pkw

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die am Dienstag zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr in der Goethestraße begangen wurde. Ein unbekannter Täter beschädigte vermutlich mit einem Messer das Stoffverdeck eines auf einem Parkplatz abgestellten Pkw-Cabrios. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu wenden.

Stockach

Diebstahl von Wahlplakaten

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem 17. und 20. April insgesamt 14 Wahlplakate der Partei "Alternative für Deutschland", die im ganzen Stadtgebiet aufgestellt worden waren, entwendet. Es handelt sich hierbei um sieben Doppeleinheiten von Plakaten im DIN A1- Format. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, entgegen.

