POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Mehrere Versuche des Telefonbetruges "Falscher Polizeibeamter"

Am Montag zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr wurden mehrere Personen im Landkreis Konstanz von falschen Polizeibeamten angerufen, welche auf die übliche Masche versuchten, die zumeist lebensälteren Anschlussinhaber zu verunsichern und hierdurch zur Aushändigung von Geld und Wertgegenständen zu bewegen. Als Geschichte wurde vorgetragen, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und die Wohnungen der Angerufenen nun auch gefährdet wären. In allen bislang bei der Polizei bekannt gewordenen Fällen wurden die betrügerischen Absichten durchschaut und die Gespräche seitens der Angerufenen beendet. Es kam bislang zu keinem Vermögensschaden.

Informationen zu dem Betrugsphänomen "Falscher Polizeibeamter" sowie zu weiteren Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Konstanz

Diebstahl und Sachbeschädigung

Eine Fettpumpe, ein Tankdeckel und ein Sieb wurden vergangenes Wochenende von unbekannten Tätern von der Baustelle "Vincentius Areal" entwendet. Zudem wurde eine Baumaschine beschädigt, so dass diese nicht mehr verwendet werden konnte. Der Gesamtschaden dürfte sich auf rund 2.500 Euro belaufen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der entwendeten Gegenstände geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Brand

Zu einem Fassadenbrand zwischen zwei Mehrfamilienhäusern wurden Beamte des Polizeireviers Konstanz am Montagabend gegen 18.45 Uhr gerufen. Die Feuerwehr Konstanz war mit mehreren Löschfahrzeugen vor Ort und löschte bereits das Feuer, welches vermutlich durch Schweißarbeiten einer Dachdeckerfirma ausgelöst wurde. Durch den Brand entstand kein Personenschaden. Der entstandene Sachschaden an den Gebäuden dürfte sich auf über 50.000 Euro belaufen. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Konstanz

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 02.45 Uhr an der Einmündung B 33/Byk-Gulden-Straße (Westtangente) begangen hat. Eine 22-jährige Autofahrerin wartete an der roten Ampel auf der rechten Linksabbiegespur, um in die Byk-Gulden-Straße einzufahren. Während des anschließenden Abbiegevorganges fuhr auf der linken Linksabbiegespur neben ihr ein dunkler Pkw. Laut Angaben der 22-Jährigen war dieser mit erhöhter Geschwindigkeit an die Einmündung herangefahren, wodurch sie durch dessen Fahrweise erschrak und daraufhin nach rechts auswich, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei streifte sie die Leitplanke. Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Radolfzell

Unfall nach Streifvorgang

Ein Unfall mit Sachschaden von rund 6.000 Euro ereignete sich am Montag gegen 16.45 Uhr in der Rickelshausener Straße. Eine 22-jährige Autofahrerin fuhr vermutlich aus Unachtsamkeit mit ihrem Fahrzeug gegen einen am Straßenrand geparkten Pkw. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Öhningen-Schienen

Brand einer Lagerhalle

Vermutlich aufgrund einer technischer Ursache ist am heutigen Dienstag gegen 14.00 Uhr an einer Photovoltaik-Anlage auf einer Lagerhalle beim Rösleackerhof ein Feuer ausgebrochen. Der Vollbrand der Lagerhalle, in der landwirtschaftliche Maschinen untergebracht waren, wurde von den Feuerwehren der umliegenden Gemeinden und der Schweiz unter Kontrolle gebracht, so dass das anliegende Gebäude nicht in Brand geriet. Mehrere Maschinen konnten rechtzeitig aus der Halle gefahren werden, trotzdem dürfte sich der Schaden auf über 300.000 Euro belaufen.

Singen

Verkehrsunfallflucht nach Streifvorgang

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich bei der Vorbeifahrt am Montag zwischen 08.30 Uhr und 11.30 Uhr einen in der Sankt-Georg-Straße abgestellten Skoda. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von über 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, entgegen.

Singen

Körperverletzung

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei unbekannte Männer, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr im Gymnasiumweg ein Pärchen attackiert haben sollen. Die Männer standen vor der Haustüre des Pärchens und verursachten Lärm, woraufhin die beiden Bewohner die Männer auf die Uhrzeit hinwiesen. Daraufhin kam es zu einem Streitgespräch der Parteien, in dessen Verlauf die beiden Unbekannten auf den Hausbewohner einschlugen und ihn anschließend, als dieser auf dem Boden lag, mit der Schuhspitze mehrfach traten. Die Freundin versuchte die Angreifer von ihrem Freund abzubringen, wurde aber von einem der Täter ebenfalls geschlagen und auf den Boden gedrückt. Schließlich ließen die Männer von dem Pärchen ab und entfernten sich in Richtung Alemannenstraße. Von den Aggressoren liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: 1. Person: 20- 25 Jahre alt, 175-180 cm groß, dick, schwarze Haare, schwarzer Bart, schwarze Brille mit Gestell, schwarze Bomberjacke, schwarze Jogginghose, schwarze Mütze; 2. Person: 20-25 Jahre alt, 180-185 cm groß, dick, Glatze, blonder Kinnbart, oliv-farbene Bomberjacke mit Tarnmuster an Ärmel und Kragen, graue Jogginghose, rote Bauchtasche. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den unbekannten Männern machen können, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu informieren.

Singen

Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht

Gäste eines Schnellimbissrestaurants verständigten die Polizei Montagnacht gegen 23.15 Uhr wegen einem streitenden Pärchen auf dem Parkplatz in der Georg-Fischer-Straße. Die Beamten stellten den Streifenwagen links versetzt zu dem Pkw ab, in dem sich mittlerweile das besagte Pärchen saß. Anschließend wollten die Polizisten die Insassen des Pkw kontrollieren, als der Fahrer plötzlich rückwärts losfuhr und mit dem Fahrzeug gegen den Streifenwagen prallte. Während der anschließenden Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem 24-jährigen Fahrer wahr. Einen Atemalkoholtest konnte dieser trotz mehrfacher Versuche nicht ordnungsgemäß durchführen, weshalb von der Streife eine ärztliche Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst wurde. Zudem musste bei der Unfallaufnahme festgestellt werden, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Gottmadingen

Vorfahrt missachtet

Eine leichtverletzte Person und Sachschaden von über 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung K 6144/ Thaynger Straße ereignet hat. Ein 52-jähriger Autofahrer befuhr die Thaynger Straße in Fahrtrichtung Ebringen und übersah an der Kreuzung einen auf der Kreisstraße 6144 fahrenden, vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Pkw-Lenker. Bei der Kollision wurden die Unfallbeteiligten leicht verletzt, weshalb sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurden. Bei den Fahrzeugen, die von Abschleppunternehmen abtransportiert werden mussten, liefen Betriebsstoffe aus, welche durch die Straßenmeisterei Welschingen im Anschluss abgestreut wurden.

Steißlingen

Abkommen von der Fahrbahn

Rund 6.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 10.30 Uhr auf der B 33 entstanden. Ein 39-jähriger Autofahrer befuhr die Bundesstraße in Richtung Autobahnkreuz Hegau, kam aus bislang nicht bekannter Ursache ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte im Anschluss gegen die Leitplanke und wurde von dieser zurück auf die Fahrbahn abgewiesen, wo das Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen schließlich zum Stehen kam. Leichtverletzt wurde der 39-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der totalbeschädigte Pkw wurde anschließend von einem Abschleppdienst abtransportiert. Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Reinigungsarbeiten durch die Autobahnmeisterei Engen musste die linke Fahrspur gesperrt werden.

Stockach

Verkehrsüberwachung

Im Rahmen von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen stellten Beamte des Polizeireviers Stockach am heutigen Dienstagmorgen zwischen 08.30 Uhr und 09.30 Uhr in der Radolfzeller Straße insgesamt fünf Verstöße wegen unerlaubter Benutzung des Mobiltelefons während der Fahrt fest. Die Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Bußgeld in Höhe von je 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

