POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, welche in der Zeit zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Montag, 17 Uhr, begangen wurde. Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte im genannten Zeitraum einen im Fallenbrunnen in einer Parkfläche am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten VW Golf vermutlich beim Vorbeifahren und beschädigte diesen auf der Fahrerseite. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher werden an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, erbeten.

Friedrichshafen

Körperverletzung

Wegen des Verdachts der gemeinschaftlich begangenen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen gegen zwei 18-jährige Heranwachsende sowie einen 16-jährigen Jugendlichen. Dem Trio wird vorgeworfen, am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr im Bereich der Pestalozzischule in der Hans-Schnitzler-Straße von einer Person zunächst eine Zigarette gefordert und den Geschädigten, nachdem dieser ablehnend reagierte, anschließend gemeinschaftlich gegen einen Zaun gedrückt zu haben. Hier habe mindestens einer der Beteiligten auf den Angegriffenen eingeschlagen. Durch einen Zeugen konnte der Vorgang gefilmt und die drei Tatverdächtigen kurze Zeit später von einer Streifenwagenbesatzung in der Nähe festgestellt werden. Sie gelangen entsprechend zur Anzeige.

Friedrichshafen

Einbruch

Ein bislang unbekannter Täter brach am Sonntag im Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 21 Uhr die hölzerne Türe zur Sakristei in der Erlöserkirche in der Lilienstraße auf. Der Unbekannte durchsuchte im Anschluss mehrere Behältnisse und entwendete ersten Erkenntnissen zufolge lediglich einen Schlüsselbund. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von mindestens 300 Euro. Nachdem auf dem Fußboden einer Empore Hundekot gefunden wurde, ist nicht auszuschließen, dass der Einbrecher einen Hund bei sich hatte. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde eine 38-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag gegen 12 Uhr in der Unteren Mühlbachstraße. Ein 21-jähriger Pkw-Lenker wollte aus dem Fallenbrunnen kommend nach links in die Untere Mühlbachstraße einbiegen und übersah hierbei die in Richtung Sparbruck fahrende, vorfahrtsberechtigte Radlerin. Durch die folgende Kollision verletzte sich die 38-Jährige leicht und wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Meckenbeuren

Sachbeschädigung

Bereits zum wiederholten Male beschädigten unbekannte Täter offenbar mutwillig das Fahrzeug einer 38-jährigen Frau im Höhenweg. Nachdem der vor dem Wohnhaus unmittelbar an einem vorbeiführenden Fußweg abgestellte Pkw im Frühjahr diesen Jahres bereits zwei Mal zerkratzt bzw. beschmiert wurde, stellte die Besitzerin aktuell fest, dass der Wagen in der Nacht von Samstag auf Sonntag erneut mittels eines spitzen Gegenstands über die gesamte Länge der Beifahrerseite zerkratzt wurde. Der Polizeiposten Meckenbeuren bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07542/94320.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr in der Daimlerstraße. Eine 66-jährige Pkw-Lenkerin übersah beim Ausparken den vorbeifahrenden Klein-Lkw eines 54-jährigen Mannes und stieß mit diesem zusammen.

Kressbronn

Verkehrsunfall

Zwei beschädigte Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr im Finkenweg. Ein 84-jähriger Pkw-Lenker stieß beim rückwärts Ausparken mit dem hinter ihm abgestellten Fahrzeug einer 32-jährigen Frau zusammen.

Immenstaad

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagvormittag gegen 10.15 Uhr in der Bachstraße. Eine 79-jährige Pkw-Lenkerin wollte von der Bachstraße nach rechts in die Hauptstraße einbiegen und fuhr zunächst an, musste dann jedoch verkehrsbedingt nochmals anhalten. Dies bemerkte ein hinter ihr fahrender 58-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr auf.

Markdorf

Streitigkeit

Zu einer Streitigkeit zwischen zwei 21- und 19-jährigen Frauen mit einem 25-jährigen Mann kam es am Montagnachmittag kurz vor 16.30 Uhr am Markdorfer Bahnhof. Die drei polizeibekannten Beteiligten waren verbal aneinandergeraten und beleidigten sich gegenseitig. Im Verlauf des Streitgesprächs warf der mit über zwei Promille deutlich alkoholisierte 25-Jährige vor Wut eine Flasche auf den Boden. Durch einen Glassplitter wurde die 19-Jährige leicht am Fuß verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Klärung möglicher strafrechtlicher Verantwortlichkeiten dauern an.

Markdorf

Verkehrsunfall

Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 7 Uhr am Kreisverkehr in der Riedheimer Straße. Eine 28-jährige Pkw-Lenkerin hielt am Kreisverkehr verkehrsbedingt an, dies bemerkte ein nachfolgender 23-jähriger Motorradfahrer zu spät und fuhr hinten auf.

Deggenhausertal

Brandeinsatz

Zu einem Brandeinsatz wurden die Freiwillige Feuerwehr Deggenhausertal, der Rettungsdienst sowie die Polizei am Montagnachmittag kurz vor 15 Uhr in einen Betrieb im Ziegeleiweg gerufen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts hatte sich an einem elektrischen Flurförderzeug (umgangssprachlich "Ameise") während des Betriebs ein Brand entwickelt. Noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr gelang es Betriebsangehörigen, das Feuer mittels Handfeuerlöschern zu ersticken. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Salem

Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntag in der Zeit zwischen 18.45 und 20.15 Uhr eine auf dem Parkplatz eines Blumengeschäfts in der Bodenseestraße abgestellte Mercedes C-Klasse und beschädigte diese hierdurch. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Möglicherweise könnten Besucher der Maiandacht, welche im Tatzeitraum in der nahegelegenen Pfarrkirche stattfand, den Unfall beobachtet haben. Der Polizeiposten Salem bittet um Zeugenhinweise zum möglichen Verursacher unter Tel. 07553/82690.

Meersburg

Verkehrsunfall

Etwa 1.500 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen kurz vor 7 Uhr auf der B 33 im Bereich der Meersburger Serpentine. Der 51-jährige Lenker eines Schulbusses, welcher verkehrsbedingt im Bereich der Steigung anhalten musste, bemerkte, wie der vor ihm stehende Pkw plötzlich rückwärts rollte. Um ein Auffahren zu vermeiden, setzte der Busfahrer seinerseits ebenfalls zurück, ohne hierbei jedoch auf den bereits hinter ihm stehenden Wagen eines 33-jährigen Mannes zu achten. Während durch die folgende Kollision am Bus augenscheinlich kein Schaden entstand, wurde der BMW des 33-Jährigen im Frontbereich demoliert.

Überlingen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Bettenfachgeschäfts in der Abigsgtraße. Eine 83-jährige Pkw-Lenkerin wollte rückwärts aus einer Parklücke ausfahren und übersah hierbei den hinter ihr stehenden Pkw einer ebenfalls ausparkenden 35-jährigen Frau.

