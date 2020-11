Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz der Kreisverwaltung Kusel

KuselKusel (ots)

Am Donnerstag, 26.11.2020 ab 12:00 Uhr bis 18:15 Uhr, kam es auf dem Mitarbeiterparkplatz der Kreisverwaltung Kusel in der Trierer Straße 49 - 51 zu einer Verkehrsunfallflucht. Bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte einen geparkten VW Passat an der rechten vorderen Stoßstange. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher ohne Angaben seiner Beteiligung gemacht zu haben. Hier sucht die Polizei Zeugen der Tat.

Hinweise richten sie bitte an die Polizei Kusel unter 06381-919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de.

