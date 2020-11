POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin - Zeugenaufruf

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin - Zeugenaufruf

Wilhelmshaven

Heute Morgen, gegen 07.25 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung einer 10-jährigen Radfahrerin auf dem Mühlenweg, Wilhelmshaven, in Höhe der Ausfahrt zum ReWe-Verbrauchermarkt. Eine 62-jährige Pkw-Führerin fuhr vom Gelände nach links auf den Mühlenweg ein und kollidierte mit der aus ihrer Sicht von links kommenden, auf einem Radfahrweg fahrenden 10-jährigen Schülerin. Nach der Kollision überfuhr die Unfallverursacherin auf dem Mühlenweg das Kinderrad. Die 10-Jährige erlitt infolge des Verkehrsunfalls schwere Verletzungen und musste in einem Krankenkaus stationär aufgenommen werden. Zur Verkehrsunfallaufnahme war eine Sperrung des Mühlenwegs notwendig. Gegen die 62-jährige Wilhelmshavenerin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

