Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti

JeverJever (ots)

Eine Zeugin teilte der Polizei in Jever am 15.11.2020 mit, dass es in der Nacht vom 14.11.2020 auf den 15.11.2020 zu Farbschmierereien an der Außenfassade eines Mehrparteienhauses an der Einmündung Anton-Günther-Straße / Mühlenstraße in Jever gekommen sei. Auch am 10.11.2020 und am 12.11.2020 sei es bereits zu derartigen Schmierereien gekommen. Durch die Täter sei Sprühfarbe in Pink, Orange und Schwarz an der Fassade angebracht worden. Es handelt sich um sog. "Tags" und ein großflächiges Motiv.

Zu weiteren Farbschmierereien ist es im Bereich Mühlenstraße / Friedrich Barnutz Straße in Jever gekommen. In der Zeit vom 12.11.2020, 15:30 Uhr bis zum 16.11.2020, 07:30 Uhr, sind in diesem Bereich das Werbeschild einer nahegelegenen Praxis, ein Fahrgastunterstand einer Bushaltestelle sowie eine Transformatorenstation mit Graffiti versehen worden. Auch hier wurden sog. "Tags" in pinker Schrift angebracht. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

