Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever 13.11.-15.11.2020

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Verstöße gegen die Niedersächsische Corona-Verordnung In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden der Polizei Jever einmal gegen 01:30 Uhr in Schortens und einmal gegen 22:30 Uhr in Jever Ruhestörungen gemeldet. Bei den Überprüfungen wurde festgestellt, dass hier bei privaten Feierlichkeiten -mit vier bzw. zehn Personen- sowohl durch die Gastgeber als auch durch die Gäste gegen die derzeitig gültige Niedersächsische Corona-Verordnung verstoßen wurde. Beide Feiern wurden aufgelöst und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal darauf hin, dass nach derzeitiger Verfügungslage auch Feiern und Zusammenkünfte im privaten Bereich nur mit Personen aus maximal zwei Haushalten gestattet sind. Die Personenanzahl ist hierbei auf maximal zehn Personen begrenzt

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell