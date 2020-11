POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei WHV 13.11.-15.11.2020

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Einbruchsdiebstähle: In der Zeit vom 09.11. bis 12.11.2020 gelangten unbekannte Täter in ein Gartenhäuschen im Schaardeich. Es wurden diverse Gegenstände, u.a. Altmöbel und Brennholz entwendet. Am Samstag zwischen ca. 13.30 Uhr und 19.00 Uhr gelangten unbekannte Täter in der Drostestraße durch ein Fenster in eine Hochparterrewohnung. Die Wohnung wurde durchwühlt, jedoch scheinbar nichts entwendet. Am Samstagabend, gegen 18.20 Uhr vernahm eine Mieterin im Neuengrodener Weg polternde Geräusche an ihrer Wohnung im 1.Obergeschoss. Kurz danach stellte sie fest, dass man versucht hatte, ihre Balkontür aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch. Am Samstagabend, zwischen 22.30 und 23.10 Uhr wurde in der Weserstraße die Seitenscheibe eines Pkw aufgehebelt. Aus dem Pkw wurde eine Tasche mit diversem Inhalt entwendet. Zu einem weiteren Einbruch in einen Pkw kam es in der Zeit von Samstag, 15.30 Uhr bis Sonntagmorgen, 05.00 Uhr in der Oderstraße. Die Seitenscheibe des Pkw wurde eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde jedoch nichts entwendet. Körperverletzung, Diebstahl, Beleidigung: Am Samstag, gegen 09.00 Uhr kam er zu einer massiven Auseinandersetzung zwischen einem Pärchen in der Straße "Alter Deichsweg". Nach bisherigen Ermittlungen entwendete eine 25-jährige Frau ihrem 34-jährigem Ex-Freund zunächst sein Handy. In der danach folgenden Auseinandersetzung soll er ihr einen Faustschlag ins Gesicht versetzt und sie gegen eine Wand geschubst haben. Sie wiederrum soll ihm eine Glasflasche auf den Hinterkopf geschlagen haben. Durch den Vorfall erlitt die Frau eine erhebliche Verletzung an einem Auge und wurde einer Augenklinik zugeführt. Der Mann erlitt eine Kopfplatzwunde, lehnte aber jede medizinische Betreuung ab. Stattdessen beleidigte er einen der eingesetzten Beamten mit diversen Schimpfworten. Betrug: Im Laufe des Samstagvor-/nachmittags wurden zwei Männer im Alter von 43 und 24 Jahren aus Bremen in einer Betrugssache auffällig. Beide sprachen mehrmals Paketdienst-Boten an und baten um die Herausgabe von einigen Pakten, in denen sich neuwertige Smartphones befanden. Kurz nach einer erneuten Ansprache konnten die beiden Personen durch eine Polizeistreife im Bereich Banter Weg/Bismarckstraße in ihrem gemieteten Pkw im Zuge der Fahndung gestellt werden. Nach bisherigem Ermittlungstand ist davon auszugehen, dass durch die beiden Beschuldigten mehrere Smartphones auf falsche Namen bestellt wurden. Die durch den Paketdienst auszuliefernden Pakete sollten dann "abgefangen" werden. Alle Versuche scheiterten jedoch an den aufmerksamen Boten. Die bestellten Pakete konnten allesamt gesichert werden. Trunkenheit im Verkehr: Am Samstagmorgen, gegen 02.20 Uhr wurde durch eine Funkstreife in der Ankerstraße ein 25-jähriger Fahrradfahrer angetroffen, der mit seinem Rad erheblich schwankte. Der Mann stand unter erheblichem Alkoholeinfluss; ein Test ergab ein Atemalkoholwert von über 2,12 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Am Sonntagmorgen, gegen 03.45 Uhr entzog sich im Bereich der Norderneystraße ein 20-jähriger Pkw-Führer einer Verkehrskontrolle und flüchtete mit seinem Fahrzeug. Nach einer Verfolgung wurde der Pkw abgestellt. Der Fahrzeugführer und sein 24-jähriger Beifahrer flüchteten zu Fuß, konnten aber durch die Polizeikräfte gestellt werden. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss; ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,36 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zusatz: Im Zuge der Verfolgung wurde durch einen Funkstreifenwagen die Grünflächen im Bereich der Hochhäuser in der Norderneystraße befahren. Dabei wurde ein dort liegender Kinderroller überfahren und beschädigt. Der Roller wurde anschließend zur Polizeidienststelle gebracht. Die Polizei Wilhelmshaven bittet den noch unbekannten Eigentümer des Rollers, sich unter der Tel-Nr. 04421/9420 zu melden, damit der entstandene Schaden reguliert werden kann. Fahren ohne Fahrerlaubnis: Im Zuge einer Verkehrskontrolle konnte am Freitagmorgen, gegen 07.35 Uhr eine 32-jährige Pkw-Führerin in der Zedeliusstraße angetroffen werden, die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein weiterer Fall betraf am Freitagabend, gegen 23.40 Uhr in der Freiligrathstraße zwei männliche Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren. Beide hatten abwechselnd ein 50 km/Kleinkraftrad ohne erforderliche Fahrerlaubnis geführt. Verkehrsunfall mit Funkstreifenwagen: Am Samstagmorgen, gegen 02.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Funkstreifenwagen als alleinbeteiligtes Fahrzeug frontal gegen einen Ampelmast stieß. Im Rahmen einer normalen Streifenfahrt kollidierte das Fahrzeug beim Abbiegen von der Bismarckstraße in die Berliner Straße mit dem Mast, der durch den Anprall stark verbogen und im Anschluss zur Entsorgung abgeflext wurde. Der Funkstreifenwagen wurde im Frontbereich stark beschädigt und abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Die beiden Polizeibeamten, der 23-jährige Fahrzeugführer und seine 28-jährige Beifahrerin, blieben unverletzt.

