Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pedelec-Fahrerin

Varel-ObenstroheVarel-Obenstrohe (ots)

Am Donnerstag gegen 18.35 Uhr befuhr eine 60-Jährige aus Varel den Radweg der Wiefelsteder Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Nach dem Vorbeifahren an einem entgegenkommenden Radfahrer verlor sie die Kontrolle über ihr Pedelec und geriet auf die Fahrbahn. Hier stieß sie mit dem entgegenkommenden PKW Audi eines 53-Jährigen aus Varel zusammen. Die 60-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen zu, die eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus erforderlich machten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell