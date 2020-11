Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Corona-Kontrolle - enge Zusammenarbeit zwischen Polizei und Landkreis

JeverJever (ots)

Zusammen mit Mitarbeitern des Landkreises Friesland kontrollierten Einsatzbeamte des Polizeikommissariats Jever in den frühen Morgenstunden des 12.11.2020 am Bahnhof in Jever die Bürger anlässlich der andauernden COVID-19 Pandemie. Das Augenmerk lag hier auf die Einhaltung des Mindesabstandes und des Tragens des Mund-Nasen-Schutzes. Insgesamt konnten von 07.00 Uhr bis 08.00 Uhr acht Verstösse festgestellt werden. In allen Fällen wurde der Mund-Nasen-Schutz nicht getragen.

