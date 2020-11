Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Aufgefundener Schranktresor

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Bereits am 15.08.2020 fand ein aufmerksamer Bürger einen Schranktresorwürfel an der Bremer Straße, Höhe Kurpark, in Wilhelmshaven. Der Abgleich mit angezeigten Straftaten führte bislang nicht zur Feststellung des Eigentümers. Wer Hinweise zum Tresor mitteilen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter Tel.-Nr.: 04421 - 942 0, in Verbindung zu setzen.

