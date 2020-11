Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Am 08.11.2020, gegen 13:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen kurzfristig geparkten Pkw Seat, blau, in der Rüstersieler Straße 74, 26386 Wilhelmshaven beim rückwärtigen Ausparken an der vorderen Stoßstange. Der Geschädigte hörte den Zusammenprall, suchte umgehend den Unfallort auf und konnte den Verusacher noch mit einem Pkw Seat flüchten sehen. Der Unfallverursacher wird aufgefordert, umgehend die Polizei aufzusuchen. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei in Wilhelmshaven.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell