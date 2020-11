Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 09.11.2020, gegen 11:52 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Ladestraße Ecke Banter Weg, Wilhelmshaven, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines schwarzen BMW querte von der Ladestraße kommend die Lichtzeichenanlage in Richtung Marktstraße. Die Fahrerin eines grauen VW Polo fuhr vom Banter Weg kommend über den besagten Kreuzungsbereich in Richtung Banter Weg. Es kam zur Kollision inmitten der genannten Kreuzung trotz eingeschalteter Lichtzeichenanlage. Der Fahrer eines blauen Pkw Ford, ein wartender Fußgänger oder andere Verkehrsteilnehmen, die den Unfallhergang wahrgenommen haben könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell