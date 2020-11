Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung und Zeugenaufruf: Mehrfaches Ansprechen eines 8-jährigen Jungen und eines 10-jährigen Mädchens durch eine bislang unbekannte männliche Person

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Am Samstag wurde ein Sachverhalt angezeigt, der sich bereits am 26.10.2020 in Wilhelmshaven, Müllerstraße Ecke Lilienburgstraße, zugetragen habe.

Es wurde berichtet, dass ein 8-jähriger Junge bereits mehrfach von einer männlichen Person verfolgt und auch festgehalten worden sei. Der Vorfall habe sich ereignet, als der Junge die Müllerstraße entlanggegangen sei. Ein Mann sei dem Jungen gefolgt und habe diesen an der Jacke erfasst und festgehalten. Als der Junge angefangen habe, zu schreien, habe der Mann ihm den Mund zugehalten. Erst als ein älterer Herr mit einem Gehstock zu Hilfe gekommen sei, habe der Mann die Flucht ergriffen. 2 Tage später habe der Tatverdächtige den Jungen noch zweimal verfolgt, einmal im Bereich des Kioskes Mühlenweg/Ölhafendamm und im Bereich der Grundschule Mühlenweg. Der Mann soll dem Jungen bereits häufiger am Schulgelände aufgefallen sein. Beschreibung des Täters: - männlich - ca. 180 groß - 35 - 40 Jahre - dünn und durchtrainiert - schwarz gekleidet - von den Ohren bis zum Kinn und von dort um den Mund herum einen dünnen, dunkelblinden Bart - Augenfarbe bräunlich

Einen ähnlichen Vorfall hat sich am 25.10.2020 im Bereich Wiesenhof, in der Straße Am Wiesenhof, zugetragen. Dort ist ein 10-jähriges Mädchen betroffen gewesen, das ebenfalls verfolgt wurde. Das Ganze habe sich auf dem Schulhof der dortigen Schule zugetragen. Der Mann habe sie auch am Rücken berührt. Dann habe sich der Mann entfernt.

Von dem Tatverdächtigen wurde eine ähnliche Beschreibung gegeben wie bei dem Vorfall in der Müllerstraße.

Zeugen, insbesondere der ältere Herr, der zu Hilfe kam, werden gebeten, sich unter 04421-942-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell