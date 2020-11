Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung des PK Varel vom 07. Bis zum 08.11.2020

Ruhestörung mit BtM- Fund Varel- Am frühen Samstagmorgen verursachte ein 33jähriger Vareler eine Ruhestörung durch Abspielen lauter Musik. Eine polizeiliche Ermahnung hinsichtlich des ruhestörenden Verhaltens zeigte keine Wirkung, so dass die eingesetzten Beamten einen Receiver sicherstellen mussten. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme kam es dann zu einem Zufallsfund von Betäubungsmitteln. Nun muss sich der Ruhestörer auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Verkehrsunfall Varel- Am frühen Samstagabend gegen 18:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Varel, B437, Bockhorner Straße, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 83jährige Pkw-Fahrerin übersieht den Pkw eines 23jährigen, der aufgrund einer roten Ampel mit seinem Pkw vor dieser wartet, und fährt auf diesen auf. Beide Verkehrsunfallbeteiligten werden aufgrund des Zusammenstoßes leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Pkw entsteht Sachschaden.

