Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Varel

VarelVarel (ots)

Wiederholt kam es in der Nacht zum 31.10.2020 in Varel, Lilienburgstr. in Höhe Müllerstr., zu einer Verkehrsstraftat. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Opel Meriva und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Pkw Opel entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Varel unter der Tel.: 04451 - 9230.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell