Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Vekehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

JeverJever (ots)

Am Mittwochabend, den 11.11.2020, gegen 18.40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Zur Unfallzeit befuhr der 19-jährige Fahrer eines PKW Audi die Straße von-Thünen-Ufer in Richtung Schillerstraße. Im Kreuzungsbereich der Schlachtstraße / Wangerstraße stieß dieser gegen ein dort verkehrsbedingt stehenden PKW Ford Fiesta. Die beiden Insassen des Ford, der 19jährige Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer, wurden durch den Aufprall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf 12.500 Euro geschätzt wurde. Der Bereich des Verkehrsunfallortes musste für eine Stunde voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen - 04461-92110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell