Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer kollidiert mit Fußgängerin

Ludwigshafen (ots)

Eine 23-Jährige wurde am Mittwoch (30.09.2020) von einem Radfahrer angefahren, der anschließend flüchtete. Die junge Frau war zu Fuß gegen 22.55 Uhr im Bereich der Maudacher Straße in Richtung Oberstraße unterwegs, als sie mit einem entgegenkommenden Radfahrer kollidierte. Als die 23-Jährige die Polizei verständigen wollte, ergriff der Radfahrer die Flucht. Der Unbekannte war männlich, circa 50 Jahre alt und hatte lange Haare. Der Flüchtige war noch in Begleitung eines weiteren Radfahrers. Die Frau durch den Vorfall leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

