BPOL NRW: 19 Flaschen Shampoo - Räuberischer Diebstahl im Dortmunder Hauptbahnhof - Bundespolizei ermittelt gegen 25-Jährigen

Dortmund - Herne - Wickede (Ruhr) (ots)

Vielleicht waren es Probleme mit der Kopfhaut oder dem Haupthaar welche einen 25-jährigen Dortmunder gestern Morgen (28.September) dazu veranlasste, 19 Flaschen eines Markenshampoos zu entwenden. Eine Mitarbeiterin des Drogeriemarktes stieß der Mann beiseite und versuchte zu flüchten. Diese wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 6 Uhr wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei zu einer Drogerie im Dortmunder Hauptbahnhof gerufen. Dort sollte es zu einem Diebstahl gekommen sein.

Wie Zeugen berichteten soll der afghanische Staatsangehörige in dem Geschäft 19 Flaschen Shampoo entwendet haben. Als er durch eine 49-jährige Mitarbeiterin aus Wickede (Ruhr) zur Rede gestellt wurde, soll er diese am Arm ergriffe und anschließend weggestoßen haben. Diese erlitt dabei leichte Verletzungen an ihrem Arm.

Ein 26-jähriger Zeuge aus Herne stoppte den Mann bevor dieser unerkannte flüchten konnte. Bundespolizisten brachten den Mann zur Identitätsfeststellung zur Wache.

Gegen den bereits polizeibekannten Dortmunder wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und räuberischen Diebstahls eingeleitet. *ST

