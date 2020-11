POL-WHV: Versuchter Einbruchsdiebstahl in eine Autohauswerkstatt

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Versuchter Einbruchsdiebstahl in eine Autohauswerkstatt

Wilhelmshaven

In dem Zeitraum 07.11.2020, 13:00 Uhr bis 09.11.2020, 07:00 Uhr, ist es in Wilhelmshaven, Ebkeriege, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in eine Autohauswerkstatt gekommen. Bislang unbekannten Täter haben eine Scheibe eines Rolltores eingeschlagen und Behältnisse in der Werkstatt durchsucht. In unmittelbarer Nähe zur Werkstatt entwendeten die Täter eine Fahne von einem Fahnenmast. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wilhelmshaven unter der Tel.-Nr.: 04421 - 9420.

