Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf Schotterparkplatz am Klinikum Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am 20.01.2020 kam es zw. 17:00-19:00 Uhr auf dem Schotterparkplatz des Klinikums Idar-Oberstein in der Göttschieder Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der Geschädigte stellte an seinem schwarzen Hyundai i30 einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Der Unfallverursacher touchierte das Fahrzeug vermutlich beim Ein-oder Ausfahren in eine Parklücke und entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein.

