Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Baumholder, Schulstraße (ots)

Am Morgen des 20.01.2020 kam es in der Zeit von 06:00 Uhr bis 08:30 Uhr in Baumholder in der Schulstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter Ford Kuga wurde vermutlich von einem aus der "Badegasse" kommendem Fahrzeug touchiert, so dass es bei dem FORD zu einem Sachschaden kam. Für Hinweise melden Sie sich bitte bei der zuständigen Polizeidienststelle in Baumholder unter der Telefonnummer 06783-9910.

