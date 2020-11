Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruchdiebstahl in Geräteschuppen

BockhornBockhorn (ots)

Am Sonntag, 15.11.2020, in der Zeit von ca. 00:00 Uhr bis 13:55 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Geräteschuppen der Grundschule in Bockhorn/Steinhausen. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in den Schuppen ein, in welchem sich Spielgeräte für die Kinder befinden. Augenscheinlich ist nichts entwendet worden. Personen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell