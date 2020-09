Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Anwohnerin gibt Hinweis auf Fahrraddieb

Duisburg (ots)

Sägende Geräusche aus einem Hinterhof von Häusern an der Nahestraße ließen eine Anwohnerin am Samstag (5. September) gegen 14:45 Uhr skeptisch werden. Sie schaute aus ihrem Fenster und beobachtete einen Mann, der erfolglos versuchte das Schloss eines Fahrrads zu zersägen. Anschließend ging er in Richtung Kardinal-Galen-Straße weg. Dank der guten Beschreibung konnte eine Streifenwagenbesatzung den Dieb in der Nähe ausmachen. Bei ihm stellten die Polizisten Handschuhe, einen Schraubenschlüssel, ein Schloss und einen selbstgebauten Schlagstock sicher. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen des versuchten Diebstahls auseinandersetzen.

