Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf - Pedelecs aus Garage gestohlen

Glandorf (ots)

Am Goethering entwendeten Unbekannte zwei Pedelecs aus einer unverschlossenen Garage. Der oder die Täter begaben sich zwischen Freitagabend (18.40 Uhr) und Samstagmorgen (09.40 Uhr) in die Garage und nahmen die abgeschlossenen Zweiräder mit. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein blau-schwarzes Pedelec der Marke Giant, Modell Explore, und ein schwarzes Fahrrad der Marke Flyer, Modell Gotour. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

