Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr ohne Verletzte

Varel (ots)

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Rahlinger Straße in Richtung B 437, kam in einer Rechtkurve nach eigenen Angaben aufgrund von technischen Problemen mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Pkw eines 37-Jährigen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei der Pkw des 20-jährigen nicht mehr fahrbereit war. Verletzt wurde niemand.

(1039346)

