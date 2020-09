Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unfall mit leicht verletzter Radfahrerin in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, den 08.09.2020, 08:30 Uhr, befuhr eine 53-jährige Pkw-Fahrerin die Preußenstraße in nördliche Richtung in der Absicht, ihre Fahrtrichtung über den Kreuzungsverlauf Preußenstraße/ Kniprodestraße beizubehalten. Dabei missachtete diese die Vorfahrt einer 44-jährigen Radfahrerin, die die Kniprodestraße in westliche Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin leichte Verletzung erlitt und vorsorglich mit dem Krankenwagen ins Klinikum verbracht wurde. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

