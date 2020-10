Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Mädchen beobachten Fahrraddiebstahl im Stadtteil Schinkel

Osnabrück (ots)

Vor einem Schwimmbad in der Straße "Im Wegrott" entwendete ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag, zwischen 15.30 und 17.30 Uhr, ein weißes Pedelec der Marke Riese und Müller, Modell Charger 19. Zwei Mädchen beobachteten den Täter, als dieser sich an dem Schloss des Rades zu schaffen machten. Sie sprachen den ca. 17 bis 18 Jahre alten Unbekannten an, der daraufhin erklärte, dass er seinen Fahrradschlüssel verloren hätte. Den Mädchen erschien das wenig glaubhaft und sie verständigten einen Mitarbeiter des Bades. Die Zeit nutzte der Dieb und verschwand mit dem Pedelec. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, und insbesondere die beiden Mädchen, sich unter der Rufnummer 0541/327-2115 zu melden.

