Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/BAB 1 - Schwerer Unfall auf der A1 in Richtung Bremen

Bramsche/BAB 1 (ots)

Auf der Autobahn 1, zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden, ereignete sich am Freitag ein Unfall, bei dem zwei Personen schwer und vier Personen leicht verletzt wurden. Die Autobahn war für mehrere Stunden voll gesperrt. Ein 35-Jähriger war gegen 11.45 Uhr mit einem Toyota auf dem linken von drei Fahrstreifen in Richtung Bremen unterwegs. Kurz vor der Fahrstreifenzusammenführung geriet der Verkehr ins Stocken. Nach ersten Ermittlungen übersah der 35-Jährige das Stauende, bremste, lenkte nach rechts und kollidierte mit dem Opel eines 69-Jährigen, der sich auf der mittleren Spur befand. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel auf den Hautfahrstreifen geschleudert und prallte auf die Sattelzugmaschine eines 41-Jährigen. Der 35-Jährige, seine 42 Jahre alte Beifahrerin und eine 14-jährige Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der 69-Jährige und seine 63 Jahre alte Beifahrerin zogen sich schwere Verletzungen zu. Ebenfalls leicht verletzt wurde der 55 Jahre alte Fahrer eines Skoda, der mit seinem Wagen über die Trümmerteile fuhr. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die Autobahn wurde in Richtung Bremen bis ca. 15.20 Uhr voll gesperrt. Durch die Sperrung staute sich der Verkehr zwischenzeitlich auf einer Länge von ca. 12 Kilometern. Die Umleitungsstrecken waren ebenfalls überlastet. An dem Toyota und dem Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell