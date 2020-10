Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unfall auf der L88

Osnabrück (ots)

Bei einem Unfall auf der L88 wurde am Donnerstagnachmittag eine Autofahrerin aus Westerkappeln schwer verletzt. Nach ersten Informationen befuhr die 55 Jahre alte Frau gegen 15 Uhr mit einem Suzuki die Landesstraße in Richtung Osnabrück und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der entgegenkommende Opel-Fahrer, ein 76-jähriger Mann aus Georgsmarienhütte, aus. Vermutlich kam es dennoch zu einer Berührung der beiden Autos, woraufhin sich der Opel drehte und letztendlich gegen die Leitplanke prallte. Die 55-Jährige stieß ebenfalls gegen die Leitplanke, kam mit ihrem Suzuki auf der Seite liegend zum Stillstand und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der 76-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die L88 wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

