Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch-Hassum - Einbruch in ein ehemaliges landwirtschaftliches Gebäude

Goch (ots)

Zwischen Samstag (12.09.2020), 15:00 Uhr und Freitag (02.10.2020), gegen 12:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb auf dem Boeckelter Weg. Nach ersten Ermittlungen gelangten der oder die Täter über den Wintergarten des Haupthauses in das Gebäude. In den weitläufigen Räumlichkeiten hielten sich die Täter vermutlich über einen längeren Zeitraum auf und entwendeten eine große Menge an Diebesgut. Anhand der Spurenlage ist zu vermuten, dass während der Tat ein größeres Fahrzeug benutzt wurde. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell