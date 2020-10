Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Bimmen - Fahrzeug überschlägt sich/ 37-Jähriger flüchtet

Kleve-Bimmen (ots)

Am 03.10.2020, gegen 02:00 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in Kleve die Klever Straße (K3) aus Keeken kommend in Richtung Bimmen. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte unkontrolliert über den Grünstreifen. Er landete schließlich auf dem Fahrzeugdach. Ein Ersthelfer versuchte dem Fahrzeugführer zu helfen. Dieser entfernte sich jedoch von der Unfallstelle. Nach der verletzten Person wurde gefahndet. Die Person erschien gegen 04:45 Uhr an der Wohnanschrift. Er wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss gefahren war. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell