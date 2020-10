Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Trickdieb erbeutet Schmuck

Osnabrück (ots)

Am Freitagmittag schlug im Osnabrücker Stadtteil Wüste ein Trickdieb zu. An der Kokschen Straße, zwischen der Hermannstraße und der Parkstraße, klingelte gegen 12.30 Uhr ein Unbekannter bei einer älteren Dame und gab an, dass er im Haus die Rohrleitungen kontrollieren müsste. Die Seniorin gewährte dem Mann daraufhin Zutritt zur Wohnung, wo er sich in der Küche an einem Abflussrohr zu schaffen machte. Ungefähr zehn Minuten später entfernte sich der Unbekannte und die Dame musste feststellen, dass ihr Schmuck gestohlen worden war. Der Trickdieb wurde als ca. 30 Jahre alt und 1,85 bis 1,90m groß beschrieben. Er hatte ein europäisches Erscheinungsbild, gebräunte Haut und kurze, dunkle Haare, die "etwas gekraust" waren. Der Mann sprach hochdeutsch und trug eine dunkelblaue Jeans, ein dunkelblaues Polo-Shirt und eine schwarze Stoffjacke. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Personen beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2115 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell