Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Unfall auf Parkplatz - Verursacher flüchtet

Georgsmarienhütte (ots)

In der Straße "Alte Seilerei" beschädigte ein Unbekannter am Freitagnachmittag einen Alfa Romeo Giulietta und flüchtete, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Der oder die Flüchtige war vermutlich mit einem roten Fahrzeug unterwegs und stieß zwischen 15 und 16.30 Uhr gegen den schwarzen Kompaktwagen. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

