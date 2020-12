Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Schornsteinbrand

Bild-Infos

Download

CelleCelle (ots)

Am Freitagnachmittag um 15:22 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Celle zu einem vermutlichen Schornsteinbrand in die Telefunkenstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle bestätigte sich die Feuermeldung. Personen befanden sich nicht in Gefahr.

In einem unbewohnten Haus wurde kurz zuvor der Kamin angefeuert in dessen Folge es zu einem Schornsteinbrand kam. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde das Brandgut aus dem Kamin entfernt und abgelöscht. Im Anschluss wurde der Schornstein durch die Feuerwehr gekehrt. Hierbei konnten die Einsatzkräfte auf einen Schornsteinfegermeister in ihren Reihen zurückgreifen. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger kontrolliert. Ein weiterer Einsatz war nicht erforderlich.

Im Einsatz waren vier Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst des Landkreises Celle und die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Celle

Stadtpressewart

Florian Persuhn

E-Mail: info@feuerwehr-celle.de

http://www.feuerwehr-celle.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell