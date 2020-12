Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Katze auf Baum - Das Ziel vor Augen, die Katze zum Greifen nah - doch die Katze hatte andere Pläne! Besondere Tierrettung in Celle

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

CelleCelle (ots)

Wer kennt die Geschichte nicht aus den Kinderbüchern seiner Kindheit oder erzählt sie heute seinen Kindern und Enkelkindern - die Feuerwehr rettet eine Katze von einem Baum. Auch wenn diese Einsätze in der Realität relativ selten sind, kommen sie vor. Doch leider ist es nicht immer so einfach wie in unseren Kinderbüchern.

Am Dienstagvormittag rückte die Celler Feuerwehr zu einer Tierrettung in die Schackstraße aus. Eine Katze saß seit gestern auf einem Baum und traute sich wohl nicht wieder herunter. Jetzt hieß es Leiter ausfahren und die Katze retten, doch Moment - so einfach war es nicht! Der Baum auf dem die Katze saß, befand sich im Garten eines Wohnhauses. Die Zuwegung war nur über einen schmalen Weg zwischen Wohnhaus und Nachbarhaus möglich. So wurde die Drehleiter auf der Straße in Stellung gebracht und der Korb der Drehleiter vorsichtig an den Baum manövriert. Hierbei war ein gutes Auge vom Drehleitermaschinisten und der Besatzung im Korb gefragt, denn es ging um Zentimeter, um den Leiterpark in der Engstelle zu bewegen.

Das Ziel vor Augen, die Katze zum Greifen nah - doch die Katze hatte andere Pläne. Leider erkannte die Katze nicht die Retter als solche und floh vor den ehrenamtlichen Helfern. Zum Glück führte ihr Fluchtweg am Baum nach unten. Nun hieß es den Korb der Drehleiter neu positionieren. Zusätzlich wurde die Rettung über eine Steckleiter probiert. Aber auch das gefiel dem Tier wohl nicht. Mit einem beherzten Sprung ging es zurück auf den Boden der Tatsachen. Einsatz beendet, Katze von Baum gerettet!

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Celle

Stadtpressewart

Florian Persuhn

E-Mail: info@feuerwehr-celle.de

http://www.feuerwehr-celle.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell