Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Garagenbrand in Celle

CelleCelle (ots)

Am 26. November um 17:40 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Celle zu einem Entstehungsbrand in einer Garage im Amselstieg alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle bestätigte sich die Einsatzmeldung. Rauch drang aus einer Garage. Die nähere Erkundung ergab, dass in der als Lagerraum genutzten Garage ein Kühlschrank und in der unmittelbaren Nähe befindliche Gegenstände brannten. Das Feuer konnte schnell mit einem C-Rohr unter Atemschutz gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt.

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst des Landkreises Celle und die Polizei Celle.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

